В словах: Съедобных, вредливый, съеденный, объёмных - обозначить корень и приставку.

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В словах: Съедобных, вредливый, съеденный, объёмных - обозначить корень и приставку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съедобных= ЕД-корень С- ПРИСТАВКА  вредливый=ВРЕД-орень ,приставки нет съеденный = ЕД-корень С- ПРИСТАВКА  объёмных= ём-корнь,об- приставка  
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