В словах: Съедобных, вредливый, съеденный, объёмных - обозначить корень и приставку.
Русский язык
В словах: Съедобных, вредливый, съеденный, объёмных - обозначить корень и приставку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съедобных= ЕД-корень С- ПРИСТАВКА вредливый=ВРЕД-орень ,приставки нет съеденный = ЕД-корень С- ПРИСТАВКА объёмных= ём-корнь,об- приставка
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