К семейству крестоцветных относится 1)лютик 2)акация 3)брюква 4)фасоль
Биология
К семейству крестоцветных относится 1)лютик 2)акация 3)брюква 4)фасоль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брюква - двулетнее растение рода капуста семейства крестоцветных
Гость:
брюква - семейство капусты
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