В прямоугольном треугольнике острые углы относятся как 1:2.Найдите гипотенузу,если меньший катет  равен 7см.

Геометрия
В прямоугольном треугольнике острые углы относятся как 1:2.Найдите гипотенузу,если меньший катет  равен 7см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x-1 угол, тогда 2х - 2 угол. x+2x+90=180 3x=90 x=30  30° - 1 угол т.к. против угла в 30° лежит половина гипотенузы,то 7х2=14см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
определите период и частоту собственных электромагнитных колебаний контура, если его индуктивность равна 1мгн а емкость 100нф
Ответить
Алгебра
Решите задачу системой: Двигаясь 3 ч. по течению и 4 ч. против течения,катер прошёл 120 км. Тот же катер за 2 ч. против течения пройдёт на 30 км. м...
Ответить
Биология
Антропогенные факторы отрицательнодействующее на природу
Ответить
История
Какой экологический вред наносит металлургия
Ответить
Алгебра
Купили 15 гвоздик по 3 рубля и по 4 рубля, заплатив за всю покупку 54 рубля. Сколько купили гвоздик каждого вида? помагите решить способом линейных...
Ответить