В прямоугольном треугольнике острые углы относятся как 1:2.Найдите гипотенузу,если меньший катет равен 7см.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике острые углы относятся как 1:2.Найдите гипотенузу,если меньший катет равен 7см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x-1 угол, тогда 2х - 2 угол. x+2x+90=180 3x=90 x=30 30° - 1 угол т.к. против угла в 30° лежит половина гипотенузы,то 7х2=14см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
определите период и частоту собственных электромагнитных колебаний контура, если его индуктивность равна 1мгн а емкость 100нф
Алгебра
Решите задачу системой: Двигаясь 3 ч. по течению и 4 ч. против течения,катер прошёл 120 км. Тот же катер за 2 ч. против течения пройдёт на 30 км. м...