Купили 15 гвоздик по 3 рубля и по 4 рубля, заплатив за всю покупку 54 рубля. Сколько купили гвоздик каждого вида? помагите решить способом линейных уравнений!!!!
Алгебра
Купили 15 гвоздик по 3 рубля и по 4 рубля, заплатив за всю покупку 54 рубля. Сколько купили гвоздик каждого вида? помагите решить способом линейных уравнений!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть по три рубля хгв, тогда по четыре 15-х. Решаем 3х+4*15-4х=54
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