Купили 15 гвоздик по 3 рубля и по 4 рубля, заплатив за всю покупку 54 рубля. Сколько купили гвоздик каждого вида? помагите решить способом линейных уравнений!!!! 

Алгебра
Купили 15 гвоздик по 3 рубля и по 4 рубля, заплатив за всю покупку 54 рубля. Сколько купили гвоздик каждого вида? помагите решить способом линейных уравнений!!!! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть по три рубля хгв, тогда по четыре 15-х. Решаем 3х+4*15-4х=54  
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