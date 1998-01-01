В двух табунах было 120 лошадей. Когда число лошадей в первом табуне увеличилось на 40%, а во втором уменьшилось на 10%, в первом табуне стало на 30 лошадей больше, чем во втором. Сколько лошадей было в каждом табуне? решать ф...
Алгебра
В двух табунах было 120 лошадей. Когда число лошадей в первом табуне увеличилось на 40%, а во втором уменьшилось на 10%, в первом табуне стало на 30 лошадей больше, чем во втором. Сколько лошадей было в каждом табуне? решать функцией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+у=120, где х в 1, у во 2. 1,4х=0,9У+30 х=120-у 1,4(120-у)=0,9у+30 168-1,4у=0,9у+30 168-30=0,9у+1,4у 138=2,3у у= 60 х=120-60=60 60 в первом, 60 во втором.
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