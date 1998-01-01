Разложите многочлен на множители  5p²-30pq+45q² И решить уравнения : x³+16x²+64x = 0; y²-6y+9 = 0; (x-1)²-9 = 0

Алгебра
Разложите многочлен на множители  5p²-30pq+45q² И решить уравнения : x³+16x²+64x = 0; y²-6y+9 = 0; (x-1)²-9 = 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5p²-30pq+45q²=5(p²-6pq+9q²)=5*(p-3q)² x³+16x²+64x = 0 x(x²+16x+64) = 0 x²+16x+64=0 или x=0 (x+8)²=0 x+8=0 x=-8 Ответ:-8;0 y²-6y+9 = 0 (y-3)²=0 y-3=0 y=3 Ответ:3 (x-1)²-9 = 0 (x-1-3)(x-1+3)=0 (x-4)(x+2)=0 x-4=0 или x+2=0 x=4          x=-2 Ответ:-2;4                
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