определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть напряжением 220В, если известно, что сопротивление нити накала лампы 1936 Ом. Какой силы ток течет по нити накала?
Физика
определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть напряжением 220В, если известно, что сопротивление нити накала лампы 1936 Ом. Какой силы ток течет по нити накала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=I*U I=U/R I=220В/1936Ом=0,1А P=0.1*220В=22В Ответ: 0,1А; 22В
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