определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть напряжением 220В, если известно, что сопротивление нити накала лампы 1936 Ом. Какой силы ток течет по нити накала?

Физика

определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть напряжением 220В, если известно, что сопротивление нити накала лампы 1936 Ом. Какой силы ток течет по нити накала?

Автор: Гость