фонетический разбор слова Обожжешься

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фонетический разбор слова Обожжешься
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обожжёшься - 4 сл. о [а] - гл., безударн. б[б] - согл., тв. - парн., зв. - парн. о[а] - гл., безударн. ж[ж] - согл., тв. - непарн., зв. - парн. ё[о] - гл., ударн. ш[ш] - согл., тв. - непарн., глух. - парн. ь[-] с[с,] - согл., мягк. - парн., глух. - парн. я[а] - гл., безударн.                                       10 букв 8 звуков       это правильно первый вариант неверный 
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