Стебель соломина встречается у растений семейства 1)бобовые 2)злаковые 3)паслёновые 4)крестоцветные
Биология
Стебель соломина встречается у растений семейства 1)бобовые 2)злаковые 3)паслёновые 4)крестоцветные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семейство Злаки – стебель соломина
Гость:
2)Семейство Злаки (рожь, пшеница, пырей)
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