силы взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равны по модулю F.как изменится модуль сил взаимодействия между этими телами,если заряд каждого тела уменьшить в 2 раза?

Физика

силы взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равны по модулю F.как изменится модуль сил взаимодействия между этими телами,если заряд каждого тела уменьшить в 2 раза?

Автор: Гость