силы взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равны по модулю F.как изменится модуль сил взаимодействия между этими телами,если заряд каждого тела уменьшить в 2 раза?

Физика
силы взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равны по модулю F.как изменится модуль сил взаимодействия между этими телами,если заряд каждого тела уменьшить в 2 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=k*q1*q2/r^2 если заряд каждого уменьшить в два раза, то сила взаиможействия уменьшится в 4 раза! 
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