Анализ любого стихотворения Дронникова
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Анализ любого стихотворения Дронникова
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Гость:
автор Виктор Дронников с циклом посвящений" Всыплю слово золотое". Искренние, чистые, как будто напоенные родниковой водой, стихи хотелось пить и пить, в смысле читать и читать не отрываясь. Поет пчела над медогонкой, Звенит соседская пила. И пахнет гарью тонкой – тонкой Дымарь на краешке стола. Даже не смотря на нотки вселенской тоски, появившиеся в «Дом престарелых. Глухая тоска...», даже не смотря на слишком простые, однокоренные или глагольные рифмы. Разве стоит об этом, когда чувствуешь, что стихи настоящие? Чувствуешь это на уровне интуиции… Только б радостно святое Посреди житейских драм Всплыло слово золотое, Как ушедший в воду храм. На уровне своего читательского вкуса. И не хочется делать никакой критический анализ, не хочется разбирать и забивать голову . Все же слышат, когда звонарь с похмелья, а когда у него ясные помыслы и твёрдые руки? Зачем же тогда лишние слова?.
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