в двух пробирках находятся растворы белка и аминоуксусной кислоты.Определите содержимое каждой пробирки
Химия
в двух пробирках находятся растворы белка и аминоуксусной кислоты.Определите содержимое каждой пробирки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в обе пробирки нужно добавить ВаОН, в одной из пробирок выпадет белый осадок, значит в этой пробирке и будет серная к-та вот ур-ие: ВаОН+Н2SO4=> ВаSO4(в осадок)+Н2О
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