1)(5-2x)(корень из 6 - 3)0
Алгебра
1)(5-2x)(корень из 6 - 3)0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5-2х)(√6-3)0=0 всё просто:) при умножении на 0 получается 0
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