помогите найти массу, силу тяжести, объем и плотность человеческого тела! мой вес 60 кг    СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!  

масса=60кг Fтяж=600Н объём с плотностью, чё то не пойму, как находить!

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60 кг - это масса, а не вес. Fтяжести= плотность x объем x ускарение свободного падения плотность x на объем= Fтяжести/ ускарение свободного падения плотность умноженная на объем это и есть масса, т.е. 60 кг