помогите найти массу, силу тяжести, объем и плотность человеческого тела! мой вес 60 кг СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!
Физика
помогите найти массу, силу тяжести, объем и плотность человеческого тела! мой вес 60 кг СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса=60кг Fтяж=600Н объём с плотностью, чё то не пойму, как находить!
Гость:
60 кг - это масса, а не вес. Fтяжести= плотность x объем x ускарение свободного падения плотность x на объем= Fтяжести/ ускарение свободного падения плотность умноженная на объем это и есть масса, т.е. 60 кг
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