помогите найти массу, силу тяжести, объем и плотность человеческого тела! мой вес 60 кг    СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!  

Физика
помогите найти массу, силу тяжести, объем и плотность человеческого тела! мой вес 60 кг    СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса=60кг Fтяж=600Н объём с плотностью, чё то не пойму, как находить!  
Гость:
60 кг - это масса, а не вес.   Fтяжести= плотность x объем x ускарение свободного падения плотность x на объем= Fтяжести/ ускарение свободного падения плотность умноженная на объем это и есть масса, т.е. 60 кг    
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