Расстояние между пунктами А и В равно 168 км. Товарный поезд проходит это расстояние за 2,8 часа, а скорый поезд за 2,1 часа. Через сколько часов эти поезда встретятся, если одновременно выйдут навстречу друг другу из этих пунк...

Математика

Расстояние между пунктами А и В равно 168 км. Товарный поезд проходит это расстояние за 2,8 часа, а скорый поезд за 2,1 часа. Через сколько часов эти поезда встретятся, если одновременно выйдут навстречу друг другу из этих пунктов?

Автор: Гость