Расстояние между пунктами А и В равно 168 км. Товарный поезд проходит это расстояние за 2,8 часа, а скорый поезд за 2,1 часа. Через сколько часов эти поезда встретятся, если одновременно выйдут навстречу друг другу из этих пунк...

Математика
Расстояние между пунктами А и В равно 168 км. Товарный поезд проходит это расстояние за 2,8 часа, а скорый поезд за 2,1 часа. Через сколько часов эти поезда встретятся, если одновременно выйдут навстречу друг другу из этих пунктов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость скорого поезда 168/2.1=80 км/ч  Скорость товарного 168/2.8=60 км/ч  Суммарная скорость: 60 + 80 = 140 км/ч  Делим расстояние на скорость: 168/140 =1,2 ч.  Ответ: поезда врежутся через 1,2 часа, или 1 час 12 минут.
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