один отрезок на карте имеет длину 5.4см. а на местности 27км. какую длину на этой карте будет иметь отрезок. длина которого на местности 18 км.?

Математика

один отрезок на карте имеет длину 5.4см. а на местности 27км. какую длину на этой карте будет иметь отрезок. длина которого на местности 18 км.?

Автор: Гость