один отрезок на карте имеет длину 5.4см. а на местности 27км. какую длину на этой карте будет иметь отрезок. длина которого на местности 18 км.?
Математика
один отрезок на карте имеет длину 5.4см. а на местности 27км. какую длину на этой карте будет иметь отрезок. длина которого на местности 18 км.?
Ответ(ы) на вопрос:
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27:5.4=5 18:5=3.6 3.6 cm=18 km
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