В воде распростроняются пучки света красного зелёного и голубого цветов.Скорость распространения какого из пучков больше?
Физика
В воде распростроняются пучки света красного зелёного и голубого цветов.Скорость распространения какого из пучков больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость распострранения красных пучков цвета больше
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