Для ремонта дороги надо доставить 900 тонн гравия. Если перевозить его на меньшем самосвале то придется сделать 12 рейсов, а если на новом мощном самосвале то 9 рейсов. На перевозку груза были направленны обе машины. За сколько...

Математика

Для ремонта дороги надо доставить 900 тонн гравия. Если перевозить его на меньшем самосвале то придется сделать 12 рейсов, а если на новом мощном самосвале то 9 рейсов. На перевозку груза были направленны обе машины. За сколько рейсов они выполнят эту работу?

Автор: Гость