Для ремонта дороги надо доставить 900 тонн гравия. Если перевозить его на меньшем самосвале то придется сделать 12 рейсов, а если на новом мощном самосвале то 9 рейсов. На перевозку груза были направленны обе машины. За сколько...
Математика
Для ремонта дороги надо доставить 900 тонн гравия. Если перевозить его на меньшем самосвале то придется сделать 12 рейсов, а если на новом мощном самосвале то 9 рейсов. На перевозку груза были направленны обе машины. За сколько рейсов они выполнят эту работу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 900 : 12 = 75 тонн за 1 рейс на малом самосвале 2) 900 : 9 = 100 тонн за 1 рейс на большом самосвале 3) 100 +75 = 175 тонн за 1 рейс перевезут оба самосвала 4) 900 : 175 = 5,14 ,значит за 6 рейсов перевезут оба самосвала 900 тонн гравия.
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