у якому агрегатному стані знаходиться мідь при температурі 1400 t
Физика
у якому агрегатному стані знаходиться мідь при температурі 1400 t
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медь плавится при 1083 градусах Цельсия. Поэтому при температуре в 1400 градусов медь находится в жидком агрегатном состоянии.
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