Вычеркните лишние формулы и допишите предложения а)H2SO4,HNO3,H3PO4,HCl,H2S-это оксиды которые не образуют кислых солей так как.....
Химия
Вычеркните лишние формулы и допишите предложения а)H2SO4,HNO3,H3PO4,HCl,H2S-это оксиды которые не образуют кислых солей так как.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишние тут могут быть по двум признакам: либо по наличию кислорода, либо по количеству водорода. По наличию кислорода: HCl и H2S т.к. не имеют кислорода По количеству водорода: HNO3, HCl, H2S т.к. не могут образовывать кислых солей из-за того, что имеют только один водород, который полностью отдают в процессе реакции
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