придумай текс об истории путешествия на планету

Гость: Гость:

Путешествие на планету это же очень интересно! Так давайте путешествовать! Я хотела-бы побывать на планете - Венере. Очень интересно, а как же там? может быть там люди вообще не живут, может живут какие-то человечки... Я этого не знаю но туда никик не попасть мы должны вырасти и стать учёными чтобы туда попасть! Только надо помнить, что мечты всегда сбываются! Вот прошло 15 лет, мне уже 25лет. И я вспомнила о своём желании, которое в детстве не смогла осуществить. И вот проиошло чудо! Я смогла это сделать! И я всё-таки смогла посетить свою любимую планету Венеру! Я была просто в шоке - очень счастливой была. Я там увидела очень много интересного! Поэтому у меня сбылась своя первая и неповторимая мечта!!!!!!