длина 1 стороны треугольника 24см.это в 2 раза больше ,чем длина второй стороны,и на 5 см меньше,чем длина 3 стороны.найди периметр напишите пожалуйста как вы решали спасибо
Математика
длина 1 стороны треугольника 24см.это в 2 раза больше ,чем длина второй стороны,и на 5 см меньше,чем длина 3 стороны.найди периметр напишите пожалуйста как вы решали спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ая сторона= 24:2=12см 3ия сторона=24+5=29см Периметр=24+12+29=65
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