длина 1 стороны треугольника 24см.это в 2 раза больше ,чем длина второй стороны,и на 5 см меньше,чем длина 3 стороны.найди периметр напишите пожалуйста как вы решали спасибо

Математика

длина 1 стороны треугольника 24см.это в 2 раза больше ,чем длина второй стороны,и на 5 см меньше,чем длина 3 стороны.найди периметр напишите пожалуйста как вы решали спасибо

Автор: Гость