В одной клетке в 4 раза больше кроликов,чем в другой.Если из первой клетки пересадить 24 кролика во вторую,то кроликов в клетках будет поровну.Сколько кроликов в каждой клетке?

Алгебра
В одной клетке в 4 раза больше кроликов,чем в другой.Если из первой клетки пересадить 24 кролика во вторую,то кроликов в клетках будет поровну.Сколько кроликов в каждой клетке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первой (где больше) 64 кроля, во второй 16  Решение:  пусть в 1 клетке х кроликов, то 2 клетке у кроликов, получается система:  х=4у  х-24=у+24  следовательно  х=4у  ч=у+48  далее отнимает из первого уравнения второй, получается  -3у=-48  у=16  ищем х подстановкой  х-16=48  х=48+16  х=64
Гость:
Пусть число кроликов во второй клетке - x. тогда в первой клетке число кроликов = 4x. По условию, мы отнимаем 24 кролика из первой клетки, значит, их число стало в 1 клетке 4x-24, а во второй клетке стало x+24 кролика. зная, что число их стало поровну после этого, составлю уравнение:                      4x-24 = x+24                      3x = 48                      x= 16 - столько кроликов во второй клетке 1)16 * 4 = 64 кроликов в первой клетке.
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