В одной клетке в 4 раза больше кроликов,чем в другой.Если из первой клетки пересадить 24 кролика во вторую,то кроликов в клетках будет поровну.Сколько кроликов в каждой клетке?
Алгебра
В одной клетке в 4 раза больше кроликов,чем в другой.Если из первой клетки пересадить 24 кролика во вторую,то кроликов в клетках будет поровну.Сколько кроликов в каждой клетке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первой (где больше) 64 кроля, во второй 16 Решение: пусть в 1 клетке х кроликов, то 2 клетке у кроликов, получается система: х=4у х-24=у+24 следовательно х=4у ч=у+48 далее отнимает из первого уравнения второй, получается -3у=-48 у=16 ищем х подстановкой х-16=48 х=48+16 х=64
Гость:
Пусть число кроликов во второй клетке - x. тогда в первой клетке число кроликов = 4x. По условию, мы отнимаем 24 кролика из первой клетки, значит, их число стало в 1 клетке 4x-24, а во второй клетке стало x+24 кролика. зная, что число их стало поровну после этого, составлю уравнение: 4x-24 = x+24 3x = 48 x= 16 - столько кроликов во второй клетке 1)16 * 4 = 64 кроликов в первой клетке.
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