какие местные органы власти были в 16 веке
Обществознание
какие местные органы власти были в 16 веке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По своей форме Российское государство первой половины XVI в. было сословной монархией. Свою власть в стране великий князь фактически делил с удельными и служилыми князьями, боярской Думой как органом власти феодальной аристократии и церковью как органом власти духовенства.
Гость:
Такие же как сейчас медуза, лев, бык, олень...
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