702 x X + 4785 = 48309 Помогите решить пожалуйста!
Математика
702 x X + 4785 = 48309 Помогите решить пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если я правильно поняла конечно, то: 702 x в квадрате + 4785 = 48309 702 х в квадрате = 48309-4785 702 х в квадрате = 43524 х в квадрате = 43524/702 х в квадрате = 62 х = +-корень из 62
Гость:
если имеется ввиду 702 умножить на Х + 4785 = 48309, то 702Х + 4785 = 48309 702Х = 48309 - 4785 702Х = 43524 Х = 43524 : 702 Х = 62
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