702 x X + 4785 = 48309 Помогите решить пожалуйста!

Гость: Гость:

если я правильно поняла конечно, то: 702 x в квадрате + 4785 = 48309 702 х в квадрате = 48309-4785 702 х в квадрате = 43524 х в квадрате = 43524/702 х в квадрате = 62 х = +-корень из 62