Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся: а) роспуск Верховного тайного совета б) учреждение Сената в) отказ от вынесения смертных приговоров г) создание системы коллегий д) созыв Уложенной комиссии е) при...

Обществознание

Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся: а) роспуск Верховного тайного совета б) учреждение Сената в) отказ от вынесения смертных приговоров г) создание системы коллегий д) созыв Уложенной комиссии е) принятие «Табели о рангах» ж) установление подушной подати з) создание Кабинета министров и) разделение страны на губернии к) учреждение Святейшего Правительствующего синода

Автор: Гость