Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся: а) роспуск Верховного тайного совета б) учреждение Сената в) отказ от вынесения смертных приговоров г) создание системы коллегий д) созыв Уложенной комиссии е) при...
Обществознание
Из перечисленных мероприятий к царствованию Петра I относятся: а) роспуск Верховного тайного совета б) учреждение Сената в) отказ от вынесения смертных приговоров г) создание системы коллегий д) созыв Уложенной комиссии е) принятие «Табели о рангах» ж) установление подушной подати з) создание Кабинета министров и) разделение страны на губернии к) учреждение Святейшего Правительствующего синода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б,е,и,ж,г,к..............................
Гость:
Б,Е,И,Ж,К..................................
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