m³-m²n-mn²+n³ помогите решить, пожалуйста

Гость: Гость:

Я ТАК ПОНИМАЮ НАДО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖИТЕЛИ ДЛЯ ЭТОГО СГРУППИРУЕМ (m^3+n^3)+(-m^2*n-m*n^2)=(m+n)(m^2-mn+n^2)-mn(m+n)=(m+n)(m^2-mn+n^2-mn)= (m+n)(m^2-mn+n^2-mn)=(m+n)(m^2-2mn+n^2)=(m+n)(m-n)^2