вместо патриарха делами русской православной церкви теперь ведал

Обществознание
вместо патриарха делами русской православной церкви теперь ведал
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Автор: Гость
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Гость:
Вместо патриарха делами русской православной церкви теперь ведал Синод. 
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