составьте все возможные реакции между: SO2 Mg3(PO4)2 H2SiO3 ZnCl2 CaO Fe H2SO4 Pb(NO3)2 K2CO3.срочно помогите я не знаю что делать :( помогите пожалуйста
Химия
составьте все возможные реакции между: SO2 Mg3(PO4)2 H2SiO3 ZnCl2 CaO Fe H2SO4 Pb(NO3)2 K2CO3.срочно помогите я не знаю что делать :( помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO2 + CaO = CaSO3 Mg3(PO4)2 + 3H2SiO3 = 3MgSiO3(осад.) + 2H3PO4 Mg3(PO4)2 + 3ZnCl2 = Zn3(PO4)2(осад.) + 3MgCl2 Mg3(PO4)2 + 3Pb(NO3)2 = 3Mg(NO3)2 + Pb3(PO4)2(осад.) H2SiO3 + ZnCl2 = ZnSiO3(осад.) + 2HCl H2SiO3 + CaO = CaSiO3 + H2O H2SiO3 + Fe = FeSiO3 + H2 H2SiO3 + Pb(NO3)2 = PbSiO3(осад.) + 2HNO3 H2SiO3 + K2CO3 = K2SiO3 + H2O + CO2 ZnCl2 + H2SO4 = ZnSO4 +2HCl ZnCl2 + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + PbCl2 (малорастворим, но осадок будет) ZnCl2 + K2CO3 = ZnCO3 + 2KCl CaO + H2SO4 = CaSO4 + H2O Fe + H2SO4(разб.) = FeSO4 + H2 (С конц. серной кислотой Fe не реагирует) Fe + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2 + Pb H2SO4 + Pb(NO3)2 = 2HNO3 + PbSO4(осад.) H2SO4 + K2CO3 = H2O + CO2 +K2SO4 Pb(NO3)2 + K2CO3 = PbCO3(осад.) + 2KNO3
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