составьте все возможные реакции между: SO2 Mg3(PO4)2 H2SiO3 ZnCl2 CaO Fe H2SO4 Pb(NO3)2 K2CO3.срочно помогите я не знаю что делать :( помогите пожалуйста

Химия

составьте все возможные реакции между: SO2 Mg3(PO4)2 H2SiO3 ZnCl2 CaO Fe H2SO4 Pb(NO3)2 K2CO3.срочно помогите я не знаю что делать :( помогите пожалуйста

Автор: Гость