известно,что -1 меньше x меньше 3.оцените значение выражения 1-х

Алгебра
известно,что -1 меньше x меньше 3.оцените значение выражения 1-х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1 < x < 3 -3 <-x< 1 1-3 < x  < 1-1 -2 < 1-x < 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
за 3 ч полета со ср.скоростью 240 км/ч вертолет пролетел такое расстояние,какое поезд может пройти за 12 ч.найдите ср.скорость движения поезда.
Ответить
Русский язык
Как понять подбери и напиши по четыре глагола и существительных решение как написать?
Ответить
Алгебра
(х-2)(х-3)²(х-4)=20 помогитеее
Ответить
Физика
силы взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равны по модулю F.как изменится модуль сил взаимодействия между этими телами,если заря...
Ответить
Алгебра
m³-m²n-mn²+n³ помогите решить, пожалуйста
Ответить