известно,что -1 меньше x меньше 3.оцените значение выражения 1-х
Алгебра
известно,что -1 меньше x меньше 3.оцените значение выражения 1-х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1 < x < 3 -3 <-x< 1 1-3 < x < 1-1 -2 < 1-x < 0
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