Как понять подбери и напиши по четыре глагола и существительных решение как написать?

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Как понять подбери и напиши по четыре глагола и существительных решение как написать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
утенок приплыл магазин открывается мама убирает я думаю    
Гость:
выбираешь 4 глагола и 4 существительных. и связываешь одно с другим по смыслу например: папа (существиетльное) + приехал (глагол)= папа приехал и так далее...
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