(х-2)(х-3)²(х-4)=20 помогитеее
Алгебра
(х-2)(х-3)²(х-4)=20 помогитеее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2)(x-3)²(x-4)=20 (x²-4x-2x+8)(x-3)²-20=0 (x²-6x+8)(x²-6x+9)-20=0 Пусть x²-6x+8=y, тогда y(y+1)-20=0 y2+y-20=0 По теореме Виета y1=-5 y2=4 x²-6x+8=-5 или x²-6x+8=4 x²-6x+13=0 x²-6x+4=0 D1=9-13=-4<0 D1=9-4=5 Корней нет x1,2=(3+-\sqrt{5})/1 x1=3+\sqrt{5} x2=3-\sqrt{5 Ответ:3+\sqrt{5};3-\sqrt{5}
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