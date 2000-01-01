Подъемный кран 45 с равномерно поднимал груз массой 2 т, совершив при этом работу 360 кДж. С какой скоростью двигался груз
Физика
Подъемный кран 45 с равномерно поднимал груз массой 2 т, совершив при этом работу 360 кДж. С какой скоростью двигался груз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: СИ t=45 с m=2 т 2000 кг А=360 кДж 360000 Дж g=10 м/с² Найти: v=? м/с Решение Совершенная работа равна произведению силы на пройденный путь: А=F*S Если груз поднимался равномерно, то F равна по величине силе тяжести: F=Fт=mg Значит работа равна: A=F*S=mg*S Отсюда S=h=A/mg=360000/2000*10=360000/20000=36/2=18 (м) v(скорость)=S(расстояние)/t(время)=18/45=0,4 (м/с) Ответ: груз двигался со скоростью 0,4 м/с
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