Сколько граммов сульфата магния и миллилитров воды нужно взять для приготовления 240 г 15%-го раствора его?

Химия

Сколько граммов сульфата магния и миллилитров воды нужно взять для приготовления 240 г 15%-го раствора его?

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