Сколько граммов сульфата магния и миллилитров воды нужно взять для приготовления 240 г 15%-го раствора его?
Химия
Сколько граммов сульфата магния и миллилитров воды нужно взять для приготовления 240 г 15%-го раствора его?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(MgSO4)=(15%*240г)/100%=36г m(H2O)=m(р-р)-m(MgSO4)=240г-36г=204г V(H2O)=204г/1(г/мл)=204мл ответ:для приготовления 240г 15% раствора понадобится 204мл воды и 36 г соли
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