запишите словосочетания с наречиями Влево,насухо,заново,слегка,сначала,издавна,дочерна ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
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запишите словосочетания с наречиями Влево,насухо,заново,слегка,сначала,издавна,дочерна ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свернул влево Вытер насухо Переписал заново Слегка задел Начать сначала Издавна существует Сгорела дочерна
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