запишите словосочетания с наречиями     Влево,насухо,заново,слегка,сначала,издавна,дочерна                   ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Русский язык
запишите словосочетания с наречиями     Влево,насухо,заново,слегка,сначала,издавна,дочерна                   ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свернул влево Вытер насухо Переписал заново  Слегка задел Начать сначала Издавна существует Сгорела дочерна
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