Дан квадрат из девяти клеток, требуется заполнить клетки числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждой вертикали и горизонтали сумма была равна 12. Числа не должны повторяться.

Математика
Дан квадрат из девяти клеток, требуется заполнить клетки числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждой вертикали и горизонтали сумма была равна 12. Числа не должны повторяться.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это задание нереально выполнить, т. к. если поставить число 9 в любую клетку и например по вертикали поставить рядом числа 1 и 2, то по горизонтали остается 3 и 0, а 0 нельзя использовать по усл. отсюда, это задание не выполняется
Гость:
это задание решить невозможно тк сумма цифр в нескольких столбиках полюбому будет привышыть 12  
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