сумма оснований трапеции равна 36см.Диагональ трапеции точкой пересечения с другой диагональю делится в отношении 2:7.Найдите основания трапеции.

Геометрия
сумма оснований трапеции равна 36см.Диагональ трапеции точкой пересечения с другой диагональю делится в отношении 2:7.Найдите основания трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - меньшее основание а у - большее. = > х + у = 36 Треугольник BOC подобен треугольнику AOD => х/у = 2/7  Совтавим систему:   х = 2у/7 х + у =36   подставим:   2у/7 + у = 36   2у + 7у = 252   у = 252 / 9 = 28   Значит х = 36 - 28 = 8 Основание равны 8 и 28.
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