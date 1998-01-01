1)Сколько молей гидроксида натрия может прореагировать с 0,2 моль оксида азота (5)? 2)Молярная масса (HCl) равна 36,5 г/моль.Какой объем H2 выделится при взаимодействии Al с HCl,если при этом затратится 73г HCl?

Химия

1)Сколько молей гидроксида натрия может прореагировать с 0,2 моль оксида азота (5)? 2)Молярная масса (HCl) равна 36,5 г/моль.Какой объем H2 выделится при взаимодействии Al с HCl,если при этом затратится 73г HCl?

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