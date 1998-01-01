1)Сколько молей гидроксида натрия может прореагировать с 0,2 моль оксида азота (5)? 2)Молярная масса (HCl) равна 36,5 г/моль.Какой объем H2 выделится при взаимодействии Al с HCl,если при этом затратится 73г HCl?

Химия
1)Сколько молей гидроксида натрия может прореагировать с 0,2 моль оксида азота (5)? 2)Молярная масса (HCl) равна 36,5 г/моль.Какой объем H2 выделится при взаимодействии Al с HCl,если при этом затратится 73г HCl?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вторая задача              2AlCl+2HCl(73г)=2AlCl+H2(V) 2                                 1  36.5                             22.4 73                                22.4 V=73*22.4/73=22.4 V=22.4 мл  
Гость:
№1 Дано: n(N2O5) = 0,2 моль Найти: n(NaOH) Решение: N2O5 + 2NaOH = 2NaNO3 + H2O По усл. n(NaOH)=2n(N2O5) n(NaOH)= 0,2 моль * 2 = 0,4 моль №2 Дано: Mr(HCl) = 36,5 г/моль m(HCl)=43г Найти: V(H2) -? Решение: 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 1) n(HCl) = m/M= 43г / 36,5 г/моль = 1,2 моль (приблизительно) 2) По усл. задачи n(H2) = 1/2 n(HCl) n(H2)= 1,2моль * 1/2 = 0,6 моль 3)V(H2)= Vm*n= 22,4 л\моль * 0,6 моль = 13,44л  
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