Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,2А напряжения на клемах 220В оприделите напряжение и силу тока во вторичной обмотке трасформатора если коэффициент трансформации 0,2

Физика
Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,2А напряжения на клемах 220В оприделите напряжение и силу тока во вторичной обмотке трасформатора если коэффициент трансформации 0,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
коэффициент=U1/U2 U2=U1/коэффициент =220/0,2=1100В   коэффициент=I2/I1 I2=I1*  коэффициент=0,2*0,2=0,04А - ответ 
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