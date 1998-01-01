Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,2А напряжения на клемах 220В оприделите напряжение и силу тока во вторичной обмотке трасформатора если коэффициент трансформации 0,2

Физика

Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,2А напряжения на клемах 220В оприделите напряжение и силу тока во вторичной обмотке трасформатора если коэффициент трансформации 0,2

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