Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,2А напряжения на клемах 220В оприделите напряжение и силу тока во вторичной обмотке трасформатора если коэффициент трансформации 0,2
Физика
Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,2А напряжения на клемах 220В оприделите напряжение и силу тока во вторичной обмотке трасформатора если коэффициент трансформации 0,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
коэффициент=U1/U2 U2=U1/коэффициент =220/0,2=1100В коэффициент=I2/I1 I2=I1* коэффициент=0,2*0,2=0,04А - ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите многочлен на множители 5p²-30pq+45q² И решить уравнения : x³+16x²+64x = 0; y²-6y+9 = 0; (x-1)²-9 = 0
Английский язык
1) My friend (just to return) from Great Britain. 2) T his church (to restore) in 1998. 3) Last year we (to attend) that camp in the village. 4) Wh...
Українська література
Геометрия
сумма оснований трапеции равна 36см.Диагональ трапеции точкой пересечения с другой диагональю делится в отношении 2:7.Найдите основания трапеции.