в пришкольном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 раза больше чим груш третью часть всех этих фруктов уложыли в ящики по 14 кг в каждый сколько для этого потребовалось ящиков можно с действиями и с краткой записью плизз

Математика

в пришкольном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 раза больше чим груш третью часть всех этих фруктов уложыли в ящики по 14 кг в каждый сколько для этого потребовалось ящиков можно с действиями и с краткой записью плизз

Автор: Гость