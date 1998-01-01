в пришкольном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 раза больше чим груш третью часть всех этих фруктов уложыли в ящики по 14 кг в каждый сколько для этого потребовалось ящиков можно с действиями и с краткой записью плизз
Математика
в пришкольном саду собрали 84 ц яблок их было в 2 раза больше чим груш третью часть всех этих фруктов уложыли в ящики по 14 кг в каждый сколько для этого потребовалось ящиков можно с действиями и с краткой записью плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 84 : 2 = 42 (ц) - груш 2) 84 +42 =126 (ц) - всего фруктов 3) 126 : 3 = 42 (ц) - третья часть 4) 42 * 100 =4200 (кг) - перевели в кг 5) 4200 : 14 = 300 (ящ) - потребовалось
Гость:
яблоки - 84ц*2=168ц груши 84ц все фрукты 168+84=252ц 1_3 всех фруктов 252:3=84ц ящики 84:14=6 штук
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