С каким ускорением будет падать шарик массой 10 г с зарядом 10(-5) Кл в электрическом поле Земли? Напряжённость поля вблизи поверхности Земли 130 В/мНужно через 15 минут!)

Физика

С каким ускорением будет падать шарик массой 10 г с зарядом 10(-5) Кл в электрическом поле Земли? Напряжённость поля вблизи поверхности Земли 130 В/мНужно через 15 минут!)

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