С каким ускорением будет падать шарик массой 10 г с зарядом 10(-5) Кл в электрическом поле Земли? Напряжённость поля вблизи поверхности Земли 130 В/мНужно через 15 минут!)
Физика
С каким ускорением будет падать шарик массой 10 г с зарядом 10(-5) Кл в электрическом поле Земли? Напряжённость поля вблизи поверхности Земли 130 В/мНужно через 15 минут!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mg-Fэл=ma a=mg-E*q/m=0,01*10-130*10^-5/0,01=0,1-0,0013/0,01=0,098/0,01=9,8 - ответ
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