Из событий произошло позже других: а) введение нового летосчисления б) создание Академии наук в) открытие Московского университета г) открытие Славяно-греко-латинского училища?

Обществознание

Из событий произошло позже других: а) введение нового летосчисления б) создание Академии наук в) открытие Московского университета г) открытие Славяно-греко-латинского училища?

Автор: Гость