Из событий произошло позже других: а) введение нового летосчисления б) создание Академии наук в) открытие Московского университета г) открытие Славяно-греко-латинского училища?
Обществознание
Из событий произошло позже других: а) введение нового летосчисления б) создание Академии наук в) открытие Московского университета г) открытие Славяно-греко-латинского училища?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Введения нового летосчисления(ответ А)
Гость:
открытие моск. университета
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