докажите,что если a меньше 2,b больше 3,то 5a-3b меньше 1
Алгебра
докажите,что если a меньше 2,b больше 3,то 5a-3b меньше 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
буду рассуждать логически. Поскольку a<2, значит a=1, и тогда 5a = 5, либо a = 0, и тогда 5a = 0, либо a<0, и тогда 5a < 0. Учту эти выводы. 2)Поскольку b>3, то в любом случае 3b >9, что больше уже. чем 5a. 3)предположу, что 5a = 5, а b = 4, то есть 3b = 12. Тогда по неравенству, 5-12<0, следовательно, и меньше 1. Аналогично выходит. что если 5a=0 или 5a <0, то результатом будет явно отрициательное число. тем более оно будет, если увеличивать b. Таким образом, я получил, что доказываемое неравенство при данных условиях действительно истинно, что и требовалось доказать
Гость:
a<2 b>3 5a<10 3b>9 -3b<-9 /-3b<-9 \5a<10 - система 5a-3b<10-9 5a-3b<1
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