докажите,что если a меньше 2,b больше 3,то 5a-3b меньше 1

Гость: Гость:

буду рассуждать логически. Поскольку a<2, значит a=1, и тогда 5a = 5, либо a = 0, и тогда 5a = 0, либо a<0, и тогда 5a < 0. Учту эти выводы. 2)Поскольку b>3, то в любом случае 3b >9, что больше уже. чем 5a. 3)предположу, что 5a = 5, а b = 4, то есть 3b = 12. Тогда по неравенству, 5-12<0, следовательно, и меньше 1. Аналогично выходит. что если 5a=0 или 5a <0, то результатом будет явно отрициательное число. тем более оно будет, если увеличивать b. Таким образом, я получил, что доказываемое неравенство при данных условиях действительно истинно, что и требовалось доказать