Какой экологический вред наносит металлургия

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Какой экологический вред наносит металлургия
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Гость:
Примерно такой же, какой приносят заводы по производству автомобилей. Вредные отходы производства есть на любом промышленном предприятии. Это же прокатно - штамповочное и листогибочное производство. Для него характерны отходы в виде стружки и окалины металла, использование цикла водооборота технической воды с охлаждением, использование масел и щелочных эмульсий, выброс газов из нагревательных печей. Современные автоматические линии по производству металлоизделий имеют высокие экологические характеристики. Конечно все зависит от предприятия, насколько оно готово идти на встречу природе. Предприятия использующие современные технологии и имеющие сертификат экологичности производства ISO 14001 наносят минимальный вред природе.
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