Антропогенные факторы отрицательнодействующее на природу
Биология
Антропогенные факторы отрицательнодействующее на природу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
* Химические — использование минеральных удобрений и ядохимикатов, загрязнение оболочек Земли отходами промышленности и транспорта; курение, употребление алкоголя и наркотиков, чрезмерное использование лекарственных средств. * Биологические — продукты питания; организмы, для которых человек может быть средой обитания или источником питания (вирусы, бактерии, другие паразиты).
Гость:
Заводы, загрязняающие среду газами, тяжелыми металлами, чрезмерное удобрение почв, истребление животных и растений, открытая добыча полезных ископаемых, использование аэрозолей, выхлопы машин и др.
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