Антропогенные факторы отрицательнодействующее на природу

Биология
Антропогенные факторы отрицательнодействующее на природу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
* Химические — использование минеральных удобрений и ядохимикатов, загрязнение оболочек Земли отходами промышленности и транспорта; курение, употребление алкоголя и наркотиков, чрезмерное использование лекарственных средств.  * Биологические — продукты питания; организмы, для которых человек может быть средой обитания или источником питания (вирусы, бактерии, другие паразиты). 
Гость:
Заводы, загрязняающие среду газами, тяжелыми металлами,  чрезмерное удобрение почв,  истребление животных и растений,  открытая добыча полезных ископаемых, использование аэрозолей, выхлопы машин  и др.  
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