определите период и частоту собственных электромагнитных колебаний контура, если его индуктивность равна 1мгн а емкость 100нф
Физика
определите период и частоту собственных электромагнитных колебаний контура, если его индуктивность равна 1мгн а емкость 100нф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=2p*sqrt L*C=2p*sqrt 10^-3*10^-7=2p sqrt10^-10=2p*10^-5=6,28*10^-5с - ответ частота=1/T=1/ 6,28*10^-5=0,16*10^5=16000Гц - ответ
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