определите период и частоту собственных электромагнитных колебаний контура, если его индуктивность равна 1мгн а емкость 100нф

Физика

определите период и частоту собственных электромагнитных колебаний контура, если его индуктивность равна 1мгн а емкость 100нф

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