x-3y=8; 5x+2y=6 пожалуйста помагите решить уравнение!

Алгебра
x-3y=8; 5x+2y=6 пожалуйста помагите решить уравнение!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-3y=8 5x+2y=6|*(1.5) x-3y=8 7.5x+3y=9   8.5x=17 x=2 -3y=8-x 3y=x-8 3y=-6 y=-2
Гость:
x=8+3y 5(8+3y)+2y=6 40+15y+2y=6 17y=-36 y=-2   x=8+3*(-2)=8-6=2 Ответ:(2;-2)
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