в первом бидоне было в 2 1/2 раза меньше молока,чем во втором.когда в первый бидон добаили 18 1/4 литра молока,а из второго взяли 6 1/2 литра в обоих бидонах молока стало поровну.сколько литров молока было а каждом бидоне перво...
Математика
в первом бидоне было в 2 1/2 раза меньше молока,чем во втором.когда в первый бидон добаили 18 1/4 литра молока,а из второго взяли 6 1/2 литра в обоих бидонах молока стало поровну.сколько литров молока было а каждом бидоне первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х л - в 1-ом бидоне 2,5 х л - во 2-ом бидоне х + 18,25 = 2,5х - 6,5 1,5х = 24,75 х=24,75:1,5 х= 16,5 л - было в 1-ом бидоне 16,5*2,5=41,25 л - было во втором бидоне Проверка 16,5 + 18,25 = 41,25 -6,5 34,75=34,75
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