в первом бидоне было в 2 1/2 раза меньше молока,чем во втором.когда в первый бидон добаили 18 1/4 литра молока,а из второго взяли 6 1/2 литра в обоих бидонах молока стало поровну.сколько литров молока было а каждом бидоне перво...

Математика

в первом бидоне было в 2 1/2 раза меньше молока,чем во втором.когда в первый бидон добаили 18 1/4 литра молока,а из второго взяли 6 1/2 литра в обоих бидонах молока стало поровну.сколько литров молока было а каждом бидоне первоначально?

Автор: Гость