Переделать предложение- Солнце излучало на землю занесенную снегом, леденящий холод.Заменив причастный оборот подчиненной частью сложного предложения.Для этого необходимо причастие заменить глаголом и добавить местоимение КОТОР...
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Переделать предложение- Солнце излучало на землю занесенную снегом, леденящий холод.Заменив причастный оборот подчиненной частью сложного предложения.Для этого необходимо причастие заменить глаголом и добавить местоимение КОТОРЫЙ в нужной форме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце излучало холод на землю ,которая была занесена снегом.
Гость:
Солнце излучало леденящий холод на землю ,которая была занесена снегом.
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