Переделать предложение- Солнце излучало на землю занесенную снегом, леденящий холод.Заменив причастный оборот подчиненной частью сложного предложения.Для этого необходимо причастие заменить глаголом и добавить местоимение КОТОР...

Русский язык

Переделать предложение- Солнце излучало на землю занесенную снегом, леденящий холод.Заменив причастный оборот подчиненной частью сложного предложения.Для этого необходимо причастие заменить глаголом и добавить местоимение КОТОРЫЙ в нужной форме

Автор: Гость