Школьная площадка для игр имеет форму квадрата длина стороны площадки 100 метров Р??та обошла по краю вокруг всей площадки какое расстояние она прошла?

Математика
Школьная площадка для игр имеет форму квадрата длина стороны площадки 100 метров Р??та обошла по краю вокруг всей площадки какое расстояние она прошла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100•4=400(м) Ответ:400 м прошла Рита
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