Школьная площадка для игр имеет форму квадрата длина стороны площадки 100 метров Р??та обошла по краю вокруг всей площадки какое расстояние она прошла?
Математика
Школьная площадка для игр имеет форму квадрата длина стороны площадки 100 метров Р??та обошла по краю вокруг всей площадки какое расстояние она прошла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100•4=400(м) Ответ:400 м прошла Рита
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разгадайте арифметические ребусы. Одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры,а разные буквы- разные цифры. ТРИ+ ТРИ= ДЫРА, АБББ-А=ВВВ, СТОЛ+С...
Алгебра
Математика